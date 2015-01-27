Терористи ДНР все частіше отримують гроші від незаконного продажу цигарок

Служба безпеки України виявила новий канал фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка».

- Кошти для бойовиків надходили від незаконної реалізації контрафактної тютюнової продукції в контрольованих бойовиками районах Донецької і Луганської областей. Розгалужену мережу для постачання і продажу сигарет власники тіньового бізнесу створили спільно із головою т.зв. «міністерства доходів і зборів ДНР» Олександром Тимофєєвим на прізвисько «Ташкент» і двома його подільниками» - заявили в СБУ.

В СБУ встановили, що тільки в грудні 2014 р. від реалізації контрафактного тютюну ДНР отримала близько 3 млн. грн. готівкою.

- Жодної копійки з отриманої суми бойовики не витратили на потреби населення, частина якого перебуває на межі виживання. При цьому вони використовували кошти для фінансування банд формувань, оплати надомників, організації диверсійної діяльності і залякування мирних громадян – пояснили в Службі безпеки України.

Показово, що це вже не перший випадок використання ДНР нелегальних тютюнових грошей. При цьому терористи не обмежуються продажем незаконних сигарет лише на контрольованій ними території, але і намагаються переправити контра факт в інші регіони України. Так, 22 листопада 2014 р. в Полтавській і Вінницькій області було затримано два вантажні автомобілі. У них виявлено підроблені сигарети відомих міжнародних брендів на загальну суму в 16,5 млн. грн.

При цьому Генеральна прокуратура України встановила, що ці сигарети було вироблено на тютюновій фабриці «Хамадей» у Донецьку.

- У 2014 р. було створено незаконні канали збуту контрафактних підакцизних товарів з тютюнової фабрики «Хамадей». До складу цієї міжрегіональної злочинної групи входили громадяни України з кількох областей і окремі співробітники правоохоронних органів. За оперативними даними, частину коштів від реалізованої контрафактної продукції було направлено на фінансування терористичної організації «ДНР» - заявили в Генпрокуратурі.