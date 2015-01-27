В Україні можуть ліквідувати ще три неплатоспроможні банки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рекомендував Національному банку України ліквідувати неплатоспроможні банки «Порто-Франко», «Аксіома» і «Демарк», повідомила прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, Фонд вважає ліквідацію банків і відшкодування вкладникам коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів найменш витратним способом виведення банку з ринку.

Також повідомляється, що з 27 січня будуть припинені виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банків, при цьому Фонд уточнює, що виплати будуть відновлені не пізніше ніж через сім днів з моменту прийняття рішення про ліквідацію фінустанов. Довідка УНІАН. Банк «Демарк» (м.Чернігів) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів згідно з класифікацією Національного банку України.

Читайте такожФонд гарантування почав ліквідацію «Експобанку»Банк «Порто-Франко» (Одеса) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов.

Банк «Аксіома» (м.Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи невеликих фінустанов.