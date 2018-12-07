Гройсман пообіцяв, що керівники держпідприємств більше не отримуватимуть «космічні» зарплати

У нових контрактах уряд пропонуватиме «абсолютно нормальні і помірні» зарплати.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що керівники державних підприємств після закінчення діючих контрактів більше не отримуватимуть «космічні» зарплати.

Про це прем'єр заявив під час Години запитань до уряду в Раді.

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«Контракти в усіх високооплачуваних керівників держкомпаній, які завершуються, переглядатимуться на нових умовах з нормальними заробітними платами, а не «космічними». Я жодного контракту з «космічними» зарплатами не підпишу», - сказав Гройсман.

«Зараз контракти завершуються, і після цього ми будемо пропонувати абсолютно нормальні і помірні зарплати. «Космос» для них закінчився», - додав прем'єр.