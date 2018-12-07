Вартість криптовалюти Bitcoin оновила річний мінімум

Курс Bitcoin опустився нижче $3500 вперше з вересня 2017 року. За останній місяць криптовалюта подешевшала на 49%.

Вранці 7 грудня середньоринкова ціна Bitcoin впала до позначки в $3380, в останній раз такою ж низькою вона була 15 вересня 2017 року. Зараз криптовалюта торгується на рівні $3410, за останній місяць вона подешевшала на 49%.

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Більшість цифрових грошей втратила значну частину вартості, загальна капіталізація ринку опустилася до $106 млрд, хоча в січні 2018 р. цей показник перевищував $830 мільярдів, пише РБК.

Курс токена XRP від компанії Ripple знизився до $0,30, він залишається на 20% вищим, ніж річний мінімум в $0,25, який був встановлений 12 вересня 2018 року. Водночас кілька годин тому вартість Ethereum опускалася до 19-місячного мінімуму $83, після чого зросла, і на даний момент вона становить $87.

Раніше аналітик Майк Макглоун спрогнозував падіння курсу Bitcoin до $1500. На думку глави японської фінтех-компанії Quoine Майка Каямори вартість першої криптовалюти падатиме до кінця 2018 р., але наступного року вона підніметься вище за історичний максимум у $20 000.