Не перевищить психологічну позначку: аналітик спрогнозував, яким буде курс долара в Україні взимку

Аналітик припустив, що в найближчі 2-3 дні долар може опуститися нижче 28 грн/$.

Курс долара в Україні виросте до новорічних свят, проте до кінця зими він не перевищить психологічну позначку в 30 грн/$.

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Прогноз щодо коливань американської валюти озвучив фінансовий аналітик Віталій Шапран, передає «Обозреватель».

Зокрема, аналітик припустив, що в найближчі 2-3 дні долар може опуститися нижче 28 грн/$: "Українці побачать це сьогодні-завтра-післязавтра. Ми бачимо, що міжбанк другий день торгується нижче 28 грн/$".

"Але традиційно наприкінці року державний сектор вливає ліквідність у ринок. Це об'єктивний фактор, бо треба виконувати державний бюджет. Зазвичай, всі витрати, які накопичилися, які раніше не фінансувалися, дофінансовуються в грудні. І вже два роки поспіль ми бачимо як гривнева ліквідність з державного сектора перетікає в приватний, а звідти - на валютний ринок", - пояснив Шапран.

"Тому я думаю, що діапазон 28-29 грн/$ на готівковому ринку буде досить комфортним для громадян, і я не думаю, що цей діапазон буде порушений якимось чином", - заявив він.

При цьому експерт відзначив, що січень і лютий для економіки України - "традиційно погані місяці".

"У нас завершується експорт зернових. Коли аграріям нема чого експортувати, ми, зазвичай, залежні від експорту металургів. Ми бачимо, що було ускладнення судноплавства в Азовському морі, яке впливає на наш експортний металургійний потенціал. Якщо не буде жодних інших ексцесів з металургами, то коридор може до 29,5 грн/$ дійти в лютому. Я налаштований, що девальвація буде, але вона буде відбуватися повільно і планомірно", - додав Шапран.