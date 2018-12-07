Товарообіг між Україною та Литвою зріс на 20% - віце-прем'єр

За підсумками 2017 року товарообіг між країнами становить майже 1,1 мільярда доларів.

Товарообіг між Україною та Литвою в поточному році зріс на 20%.

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Про це під час відкриття четвертого Українсько-литовського економічного форуму заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"Зростання в цьому році становить 20%. Найголовніше, що пріоритетність і номенклатура співпраці розширюється", - зазначив Кубів.

Крім того, перший віце-прем'єр-міністр додав, що в минулому році товарообіг між країнами зріс на 40% і становить майже 1,1 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, товарообіг між Україною та Литвою в 2017 році зріс до 1,054 мільярда доларів і країни планують посилити свої логістичні можливості.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.