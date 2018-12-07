Гройсман: всі перевірки бізнесу в 2019 році проводитимуться згідно з планами

Плани перевірок підприємств контролюючими органами мають бути оприлюднені на сайтах відповідних структур.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що всі перевірки бізнесу в наступному році будуть проводитися згідно з планами контролюючих органів, які оприлюднені на сайтах відповідних структур.

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«Ми в цьому році змінили систему нагляду, зараз вона буде ризикоорієнтованою, тому такі контрольні перевірки відбуватимуться за попереднім планом, який є абсолютно публічним», - сказав Гройсман під час Години запитань до уряду в парламенті.

"У жодному разі це не каральна система, і з 1 січня будуть допускатися до перевірок підприємства за конкретними ризиковими ознаками, а не за формальними ознаками, коли можна тиснути на бізнес", - повідомив прем'єр, додавши, що уряд буде захищати бізнес.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна фіскальна служба України (ДФС) повідомила про плани скоротити кількість перевірок бізнесу мінімум на 10%.

Відповідно до норм Податкового кодексу, з 2018 року річні плани-графіки документальних планових перевірок публікуються на сайті ДФС.