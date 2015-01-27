Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні, 27 січня, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 15,8996 грн/дол., що на 2 копійки нижче за попереднє мінімальне значення на рівні 15,8764 грн/дол. 19 січня, повідомляється на сайті регулятора.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:00 становив 15,9005 грн/дол., курс за підсумками сьогоднішнього індикативного аукціону НБУ для визначення рівноважного курсу - 15,8312 грн/дол.

Читайте такожНацбанк зібрався встановити єдиний курс на валютному ринкуЯк повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня впродовж року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 2 рази.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже в три рази - до близько 5 із 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.