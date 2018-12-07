Порошенко підписав закон про держбюджет на 2019 рік

15:13, 07 грудня 2018
Фінанси
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Про це президент сказав під час Другого українського жіночого конгресу / president.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Другого українського жіночого конгресу.

"Ну, я зараз там підписав бюджет", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2019 рік із граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.

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Новина в сюжеті: Держбюджет-2019
Теги: #держбюджет України#держбюджет-2019