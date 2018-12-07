Порошенко підписав закон про держбюджет на 2019 рік
15:13, 07 грудня 2018Фінанси
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23 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на наступний рік.
Про це президент сказав під час Другого українського жіночого конгресу / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Другого українського жіночого конгресу.
"Ну, я зараз там підписав бюджет", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2019 рік із граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.
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