Порошенко підписав закон про держбюджет на 2019 рік

23 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на наступний рік.

Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Другого українського жіночого конгресу.

"Ну, я зараз там підписав бюджет", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2019 рік із граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 млрд грн, або 2,3% ВВП.