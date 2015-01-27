ВВП Великобританії показав максимальне зростання за сім років

ВВП Великобританії продемонстрував за підсумками 2014 року максимальне зростання з докризового 2007 року - 2,6%, повідомляє національне статистичне бюро країни (ONS), передає Прайм.

ВВП Великобританії в четвертому кварталі, за першою оцінкою, зріс в річному вираженні на 2,7%, а в квартальному - на 0,5%. При цьому показники не виправдали прогнозів аналітиків, які очікували зростання ВВП в річному вираженні на 2,8% і на 0,6% до третього кварталу.

Аналітики пов'язують таку динаміку з уповільненням активності в секторі будівництва і зниженням цін на нафту, яке вплинуло на видобуток нафти і газу в Північному морі.

"Незважаючи на те, що темпи зростання економіки Великобританії сповільнювалися протягом останніх двох кварталів, ще занадто рано говорити про те, що країна переживає всеосяжний спад", - наводить агентство MarketWatch слова головного економіста ONS Джо Грайса (Joe Grice).

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Промислове виробництво у Великобританії за квартал збільшилося на 0,7%, тоді як в третьому кварталі зростання становило 0,2%. Зростання будівельного сектора за квартал було на рівні 1,8%, проти 1,6% в третьому кварталі.

Квартальне зростання сфери послуг, яка становить основу економіки Сполученого Королівства, за жовтень-грудень становило 1,3%.