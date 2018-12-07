Закон про держбюджет України на 2019 рік набуде чинності 1 січня

Повний текст документу на сайті Мінфіну наразі не оприлюднено.

Підписаний президентом України Петром Порошенком Закон "Про Державний бюджет України на 2019 рік" набуде чинності 1 січня 2019 року.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, для забезпечення збалансованості і стійкості бюджетної системи граничний обсяг дефіциту держбюджету знизиться до 2,28% ВВП з 2,4% ВВП до 2018 року.

Доходи зведеного бюджету на 2019 рік встановлено в сумі 1,307 трильйона гривень, видатки зведеного бюджету та надання кредитів - 1,406 трильйона гривень.

Зазначається, що з 1 січня мінімальна заробітна плата буде підвищена до 4173 гривень, а розмір прожиткового мінімуму у 2019 році зросте на 9,4% порівняно з 2018 роком.

Наступного року передбачено 167,5 мільярда гривень на виплати пенсій, а видатки для забезпечення дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, а також для установ з умовами, наближеними до сімейних, зростуть на 200 мільйонів гривень - до 717,7 мільйона гривень.

На безпеку і оборону передбачено на 33,3 мільярда гривень, ніж у поточному році, або 212 мільярдів гривень, що становить 5,4% ВВП.

На освіту передбачено 247,2 мільярда гривень по зведеному бюджету, включаючи загальний і спеціальний фонд.

Обсяг освітньої субвенції становитиме 69,6 мільярда гривень, і його буде спрямовано виключно на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у частині надання повної загальної середньої освіти.

На охорону здоров'я передбачено 131,7 мільярда гривень, що на 13,1% більше, ніж відповідні показники поточного року. Сюди увійшли витрати на реформу фінансування системи охорони здоров'я.

На реалізацію програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги закладено 15,2 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень більше, ніж поточного року.

На розвиток системи екстреної медичної допомоги виділено 1 мільярд гривень.

У спеціальному фонді передбачені кошти для Державного дорожнього фонду в сумі 50,4 мільярда гривень із загального обсягу фінансового ресурсу на розвиток доріг у 55,6 мільярда гривень, що в 1,5 рази більше, ніж аналогічні витрати в 2018 році.

Повний текст документу на сайті Мінфіну наразі не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в шість ранку 23 листопада ухвалила держбюджет України на 2019 рік з граничним обсягом дефіциту на рівні 89,989 мільярда гривень, або 2,3% ВВП, доопрацьований і затверджений Кабінетом міністрів до другого читання.

За прийняття відповідного законопроекту №9000 з урахуванням пропозицій Комітету Верховної Ради з питань бюджету у другому читанні проголосували 239 народних депутатів і в цілому - 240 народних депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.

В основі затвердженого бюджету макроекономічний прогноз з зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.