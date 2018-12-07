НБУ розробив порядок впровадження антикризових заходів на ринку

Також розроблені акти про тимчасове валютне регулювання з дати введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції".

Національний банк розробив проект акта про критерії і порядок впровадження антикризових заходів, а також актів про тимчасове валютне регулювання – з дати введення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції" 7 лютого 2019 року і до повного переходу до свободи проведення валютних операцій.

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Як повідомляється на сайті НБУ, розроблені документи передбачають скасування контролю за строками розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами на суми операцій до 150 тисяч гривень, скасування контролю за строками розрахунків для експорту всіх видів послуг і робіт та скасування дублюючих звітів банків про порушення термінів розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в Державну фіскальну службу.

Для стабілізації грошово-кредитного ринку НБУ може зобов'язати банки, які залучають іноземну валюту, резервувати кошти, а також надавати інформацію про кредитні договори між резидентами і нерезидентами-кредиторами.

Крім того, Нацбанк зможе встановлювати обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті та граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, вводити ліміти на здійснення окремих валютних операцій та встановлювати особливості здійснення операцій, пов'язаних з рухом капіталу.

Наголошується, що такі заходи будуть вживатися у випадку значного зниження курсу гривні, міжнародних резервів або обсягу вкладів у банківській системі, ескалації суспільно-політичної ситуації або виникнення інших суттєвих ризиків для макроекономічної і фінансової стабільності.

При відсутності кризових явищ Нацбанк продовжить лібералізацію валютного ринку. Кінцева мета процесу - зняття всіх валютних обмежень і забезпечення вільного руху капіталу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Нацбанк приймає коментарі та зауваження до проектів до 13 грудня 2018 року включно, а також обіцяє оприлюднити найближчим часом для обговорення останній проект нормативно-правового акта у новій системі валютного регулювання.

Після публічного обговорення регулятор обіцяє затвердити і оприлюднити всі сім нормативно-правових актів до 7 січня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 7 листопада оприлюднив для громадського обговорення три проекти про нове валютне регулювання, які визначають структуру валютного ринку і правила торгівлі валютою, а також порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів валюти на території України та за кордон, транскордонне переміщення готівкової національної та іноземної валюти, банківських металів, цінних паперів.

Прийнятий Верховною Радою Закон України "Про валюту і валютні операції" набув чинності 7 липня та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з цієї дати.

Введення закону в дію передбачає ряд кроків щодо пом'якшення валютного регулювання, включаючи розширення граничного строку розрахунків за експортно-імпортними контрактами до 365 днів, скасування валютного контролю експортно-імпортних операцій на суму до 150 тисяч гривень та індивідуальних валютних ліцензій.

Також будуть скасовані санкції у формі заборони на ведення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків і буде дозволена online-купівля валюти фізичним особам.