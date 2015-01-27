У Євросоюзі обговорили виділення Україні 1,8 млрд євро кредитів

Міністри фінансів ЄС обговорили забезпечення надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро, передає кореспондент УНІАН у Брюсселі.

Відповідне обговорення відбулося у вівторок в Брюсселі в рамках засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів, повідомив після завершення засідання міністр фінансів головуючої в ЄС Латвії Яніс Реірс.

„Ми обговорили те, що важливо для Ради та Комісії, а це - забезпечення виконання фінансової допомоги Україні. Геополітичний розвиток подій говорить про те, що ЄС має бути здатним надати допомогу, тому що мова йде не тільки про громадян України, але й про безпеку всіх європейських громадян”, - сказав він.

Джерело в Раді ЄС пояснило кореспонденту УНІАН, що обговорення було неформальним, і жодного рішення з цього приводу ухвалено не було.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін очікує 1,8 млрд євро від Євросоюзу в 2015 – на початку 2016 року.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 8 січня заявив, що ЄК виділить Україні додаткову фінансову підтримку в розмірі 1,8 млрд євро.

За його словами, цим Євросоюз демонструє, що європейська солідарність з Україною - «не просто мертвий лист, а факт, який відображає реальність кожного дня». Це вже третя програма макрофінансової допомоги для України з 2010 року.