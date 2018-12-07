Після вихідних в Україні подешевшає валюта: свіжі курси

Офіційний курс НБУ на 10 грудня: 100 USD – 2782,4246 гривні; 100 EUR – 3163,8950 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2782,4246 (7 грудня – 2787,9569)

100 EUR – 3163,8950 (7 грудня – 3164,6099)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,77/27,80 гривні/долар.

Поточні котирування на 10 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,61/31,65 гривні/євро.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,8261 гривні/долар.