Гройсман пропонує зрівняти зарплати жінок та чоловіків в Україні

Прем'єр вважає дикістю розрив в оплаті праці між жінками та чоловіками.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує на рівні центральної влади обговорити та вирішити проблему нерівності оплати праці жінок і чоловіків в Україні.

Читайте такожБлизько 40% українців живуть від зарплати до зарплати

Про це він сказав у своєму виступі на Українському жіночому конгресі, передає прес-служба Кабміну.

Згідно з повідомленням, прем'єр зазначив, що жінки становлять п'яту частину в чинному уряді України, причому вони демонструють точність, відповідальність та високу якість у своїй роботі.

"І зараз нам потрібно ліквідувати нерівність в оплаті праці. Дивимося на статистику і бачимо: жінки чомусь отримують менше грошей. Це дикість, і цього не може бути в суспільстві. Проблема вимагає негайного вирішення. Якщо будуть пропозиції системного врегулювання – ми консолідуємо більшість для прийняття рішень", - цитує Гройсмана прес-служба Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2018 року збільшилася порівняно з жовтнем минулого року на 24,9% - до 9218 гривень. Порівняно з вереснем поточного року, середня зарплата зросла на 1,9%.

Реальна заробітна плата у жовтні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем 2017 року збільшилась на 14,2%.

З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривні з 3200 гривень.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.