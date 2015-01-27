Офіційний курс рубля оновив мінімум після зниження рейтингу Росії

Офіційний курс долара підвищений до 67,8153 руб., євро - до 76,2922 руб.

Офіційний курс долара Банку Росії на 28 січня 2014 року становив 67,8153 рубля, що на 2,22 рубля обійшло значення попереднього дня. Центробанк вперше оцінив долар так високо, згідно з даними установи, пише «Новое время». Колишній абсолютний максимум долар в Росії досяг 18 грудня 2014 року, коли офіційний курс долара становив 67,7851 рубля. Офіційний курс євро зріс на 2,73 рубля, 28 січня він становитиме 76,2922 рубля. Читайте такожУ Росії цього року може збанкрутувати п'ята частина банків Аналітики пояснюють нове падіння рубля озвученим напередодні рішенням міжнародного рейтингового агентства Standard & Рoor's знизити рейтинг Росії до спекулятивного ("сміттєвого") рівня з негативним прогнозом.

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