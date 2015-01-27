Російський ВЭБ підтвердив затримання свого співробітника у США за підозрою у шпигунстві

«Євген Буряков - співробітник ВЭБа, працює заступником представника банку у США. Інформації про деталі події у банку не мають», - повідомили Ведомости із посиланням на прес-службу ВЭБа.

Прокуратура Південного федерального округу Нью-Йорка повідомила в понеділок про арешт громадянина Росії, співробітника нью-йоркського представництва одного з російських банків Євгена Бурякова за двома обвинуваченнями: у незаконній роботі на уряд Росії на території США та у змові з цією метою.

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Сам Буряков на першому судовому засіданні у понеділок заявив, що буде наполягати на своїй невинності.

Влада США звинуватила також громадян Росії Ігоря Споришева та Віктора Подобного, які мали дипломатичний імунітет, у тому, що вони разом із Буряковым були співробітниками Служби зовнішньої розвідки Росії. Пізніше ФБР уточнило, що Ігор Споришев працював у російському торговому представництві, а Ігор Подобний - у представництві Росії при ООН, на даний час вони перебувають поза межами США.