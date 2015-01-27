Україна втратила 7 позицій у рейтингу економічних свобод

Україна залишається серед країн з «репресованою економікою», вважають дослідники з американського дослідницького центру The Heritage Foundation і газети The Wall Street Journal.

У новому щорічному рейтингу країн щодо рівня економічної свободи – Індексі економічної свободи 2015 року Україна посідає 162 місце зі 178 країн, минулого року вона посідала 155 місце.

Україна набрала 46,9 бала, на 2,4 менше, ніж минулого року. Дослідники відзначають, що Україна погіршила свої позиції за вісьмома з 10 показників, найгірша ситуація з гарантіями прав власності, інвестиціями, управліннями державними витратами, передає «Радіо Свобода».

Україна перебуває на останньому місці з 43 країн Європи, її загальний бал нижчий ніж загалом у світі.

Крім України, до списку країн з «репресивною економікою» входять ще 25 країн. Поруч з Україною в рейтингу – Бірма і Болівія.

До групи «вільних економік» цього разу увійшли п’ять країн, які набрали понад 80 балів: Гонконг, Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія і Швейцарія.

Найбільше країн перебуває в середині Індексу, серед «помірно вільних» і серед «переважно вільних».

На 143 місці, в переліку «переважно невільних» країн перебуває Росія.

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Рівень свободи економік країн світу (цього разу їх в Індексі 178, ще вісім – залишаються без оцінки ) розраховується за середнім арифметичним із 10 показників, серед яких свобода бізнесу, торгівлі, фінансового сектору, інвестицій, праці, монетарна і фіскальна свобода, гарантії прав власності, розміри бюрократичного апарату і ступінь захисту від корупції. Таким чином, теоретично, в «абсолютно вільної економіки» у підсумку може вийти 100 балів, а там, де свободи немає в принципі, відповідно – нуль.

Всі країни світу в цьому індексі розділені на 5 умовних груп – «вільні», «переважно вільні», «помірно вільні», «переважно невільні», «невільні». Повний рейтинг дає загальну картину економічних свобод серед країн світу.