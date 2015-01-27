Медведєв погрожує реагувати "без обмежень", якщо відключать SWIFT

Реакція РФ у випадку прийняття проти неї заходів у системі SWIFT буде "без обмежень", заявив у вівторок прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, повідомляє РИА Новости.

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"У черговий раз почали міркувати з приводу обмеження у системі супроводу платежів, так званого "свіфту". Поживемо-побачимо, що буде відбуватися. Звісно, у випадку прийняття таких рішень хотів би зазначити, що наша економічна реакція і взагалі будь-яка інша реакція буде без обмежень", - заявив Медведєв на нараді.

Раніше УНІАН повідомляв, що США можуть відключити Росію від системи SWIFT.

Також повідомлялося, що голова російського банку ВТБ Андрій Костін прирівняв до війни відключення російських банків від системи SWIFT. На думку банкіра, відразу після відключення російських банків від системи SWIFT посол США в РФ повинен буде покинути Москву.

Крім того у жовтні Костін повідомляв, що група ВТБ веде переговори зі Сбербанком про створення альтернативи міжнародній системі банківського обміну інформацією SWIFT. Костін тоді зазначав, що система ЦБ вже існує, але її використання пов'язане з високими витратами. "Вона дорога, у кілька разів дорожче, ніж платежі за свіфтом,- пояснив голова ВТБ. - Якщо ми у банку створимо свою систему, а це абсолютно не важко і ми до цього йдемо, вона буде дешевша", сказав він тоді.

Система SWIFT - співтовариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій. За день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більше ніж на шість трильйонів доларів, у ній беруть участь понад 10 000 фінансових організацій у 210 країнах.