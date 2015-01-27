В Україні визнали неплатоспроможним ще один великий банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в «Імексбанк», що входить до групи великих, на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті банку.

За інформацією банку, тимчасова адміністрація введена строком на 3 місяці, до 26 квітня, тимчасовим адміністратором банку призначено Юрія Северина.

«Імексбанк» став третім банком, в якому з початку цього року введена тимчасова адміністрація, а впродовж минулого року тимчасова адміністрація була введена в 33 українських банках.

За інформацією банку, в період тимчасової адміністрації вкладники банку можуть одержати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками в сумі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, але не більш як 200 тис. грн. Про час і порядок виплат решті вкладників буде повідомлено додатково.

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Довідка УНІАН. «Імексбанк» (Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків.

У липні 2014 року основний акціонер банку, народний депутат і член парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Леонід Клімов, понизив свою участь в статутному капіталі банку до 36,7917% з 41,0608%.

У листопаді 2014 року акціонери банку на загальних зборах ухвалили рішення поповнити статутний капітал фінустанови на 150 млн. грн.