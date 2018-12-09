Стало відомо, коли МВФ проведе засідання ради директорів щодо кредиту Україні

Фонд призначив засідання ради директорів на 18 грудня. Раніше МВФ попередньо погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол.

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питання співпраці з Україною призначено на 18 грудня. Про це повідомляється на сайті Фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд попередньо погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

29 листопада в МВФ повідомили, що Фонд очікує завершення українською владою попередніх заходів для нової програми до 10 грудня після чого буде засідання Ради директорів для обговорення цього питання.

Наприкінці жовтня Україна випустила дві серії єврооблігацій на загальну суму 2 млрд дол. Ставка дохідності п'ятирічних облігацій на 750 млн дол. становить 8,994% річних, десятирічних на 1,250 млрд дол. - 9,750% річних.