Гривня закрила міжбанк на позначці 16,32 за долар

У вівторок, 27 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,12/16,32 грн/дол. проти 16,08/16,27 грн/дол. на відкритті торгів.

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Про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку, зазначивши, що операції проходили неактивно.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,31/18,54 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2380/0,2410 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 15,98 грн/дол., до цього часу було укладено 228 угод, обсяг торгів становив 396,36 млн дол.