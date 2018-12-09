Світова економіка щороку втрачає $2,6 трильйона через корупцію - генсек ООН

Щорічний обсяг хабарів в світовому масштабі становить один трильйон доларів.

Корупція призводить до того, що світова економіка щороку втрачає 2,6 трлн доларів, а щорічний обсяг хабарів в світовому масштабі становить один трильйон доларів.

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Як повідомляє Центр новин ООН, ці цифри навів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він закликав зробити все можливе для припинення хабарництва, обману і шахрайства.

«За даними Всесвітнього економічного форуму, щорічні втрати, пов'язані з корупцією, становлять не менше 2,6 трлн дол. США, або 5 відсотків світового валового внутрішнього продукту», - зазначив голова ООН.

«Корупція існує у всіх країнах — багатих і бідних, на півночі і на півдні. Вона є посяганням на цінності та ідеали Організації Об'єднаних Націй. Корупція позбавляє людей шкіл, лікарень, відлякує інвесторів і веде до розбазарювання природних ресурсів. Вона підриває верховенство права й сприяє вчиненню інших злочинів...», - заявив генеральний секретар у посланні з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією.

Він підкреслив, що ухилення від сплати податків, відмивання грошей та інші фінансові махінації підривають зусилля щодо досягнення цілей сталого розвитку.

Антоніу Гутерріш закликав об'єднатися в боротьбі з корупцією і домагатися повернення викрадених активів.