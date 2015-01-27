Яресько розраховує отримати транш від МВФ до кінця лютого

Україна розраховує погодити нову програму співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом в найближчі дні і отримати перший кредитний транш за новою програмою до кінця лютого, повідомила в інтерв'ю телеканалу France 24 міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми плануємо узгодити нову програму співпраці з МВФ з урахуванням механізму розширеного фінансування EFF в найближчі дні для того, аби затвердити програму і почати її фінансування вже до кінця лютого», - сказала Яресько.

При цьому вона не уточнила, про яку суму коштів може йти мова. «Питання зараз не в сумі коштів. Зрозуміло, що нам потрібні значні кошти. Але важлива не сума, а повернення впевненості на ринок, збільшення наших резервів, виконання платежів», - сказала Яресько.

Міністр підкреслила, що нова програма співпраці з МВФ стане не тільки запорукою відновлення стабільності системи державних фінансів, а також маяком для переговорів з іншими кредиторами і власниками українських бондів.

«Україна зараз платить за рахунками, і платить високу ціну, відстоюючи свої права, основоположні права післявоєнної Європи, на суверенітет і територіальну цілісність. І в цьому сенсі фінансова допомога Україні зараз - це допомога нашій країні у подоланні ситуації, що склалася, - сказала Яресько. - Причому я не можу сказати, що у нас є труднощі з залученням коштів. Близько 2 млрд дол. гарантій ми маємо від уряду США, близько 300 млн дол. виділяє уряд Японії. Ми ведемо переговори з урядом Австралії, іншими країнами всього світу».

При цьому, за словами Яресько, Україна не просто веде переговори про гроші, Україна демонструє готовність вести серйозні системні реформи в різних сферах: в економіці, бюджетній сфері, сфері боротьби з офшорами, у сфері боротьби з корупцією у судовій системі.

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Як повідомляв УНІАН, у середині січня уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), що передбачає виділення значного обсягу коштів на період до 4 років. Рішення про нову програму буде приймати Рада директорів МВФ на основі результатів роботи місії фонду, яка працює в Києві з 8 січня. Як очікується, місія закінчить свою роботу 30 січня.

На поточний момент Україна і МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану в квітні 2014 року. Всього в 2014 році Україна отримала від МВФ два кредитних транші обсягом 4,6 млрд дол. В цілому за підсумками 2014 року Україна з різних джерел отримала 9 млрд дол., виплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань. У 2015 році обсяг боргових платежів становитиме близько 11 млрд дол.