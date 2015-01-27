У Нацбанку пояснили, чому «Імексбанк» визнали неплатоспроможним

Національний банк України пояснює рішення про віднесення «Імексбанку» до категорії неплатоспроможних порушеннями банківського законодавства і невжиттям акціонерами банку заходів для їх усунення, повідомляється на сайті регулятора.

«Враховуючи невідповідність діяльності «Імексбанку» вимогам банківського законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України, невжиття банком достатніх і своєчасних заходів для усунення порушень, що стало підставою для віднесення його до категорії проблемних, відсутність розробленого банком плану фінансового оздоровлення, а також враховуючи фінансовий стан банку, правління НБУ 26 січня ухвалило рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних», - говориться в повідомленні.

За інформацією НБУ, в банку було введено особливий режим контролю за діяльністю шляхом призначення куратора з серпня 2014 року у зв'язку з погіршенням ліквідності та повідомленнями клієнтів про невчасне виконання зобов'язань.

З 15 січня 2015 року банк був віднесений до категорії проблемних, проте банк у встановлений термін не представив до НБУ план фінансового оздоровлення.

Крім того, Нацбанк виявив операції з дострокового повернення інвесторам коштів, залучених на умовах субординованого боргу, проведені банком всупереч вимогам регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб увів тимчасову адміністрацію в «Імексбанк», що входить до групи великих, на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. Тимчасова адміністрація введена строком на 3 місяці, до 26 квітня, тимчасовим адміністратором банку призначений Юрій Северин.

«Імексбанк» (Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків.

У липні 2014 року основний акціонер банку, народний депутат і член парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Леонід Клімов зменшив свою участь в статутному капіталі банку до 36,7917% з 41,0608%.

У листопаді 2014 року акціонери банку на загальних зборах ухвалили рішення поповнити статутний капітал фінустанови на 150 млн. грн.