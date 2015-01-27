Експерт: корупція в судах лякає іноземних інвесторів

Таку думку висловив віце-президент Асоціації журналістських розслідувань Антон Подлуцький, коментуючи чергові судові скандали в гучній протистоянні «Укрсиббанку» проти екс-регіоналів, власників холдингу «АІС», Дмитра Святаша та Володимира Полякова.

За його словами, більше 6 років ПАТ «УкрСиббанк» безуспішно намагається через вітчизняні суди зобов'язати народного депутата (колишнього регіонала) Дмитра Святаша та його бізнес-партнера Володимира Полякова повернути отримані в період 2007-2009 років кредити на загальну суму понад $100 млн під особисті поруки.

На даний момент суперечки перейшли у стіни Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ). Двома рішеннями, від 21 та 26 січня поточного року, суд затягнув процес стягнення боргів. За клопотанням Святаша - переніс розгляд справи в апеляційний суд міста Харкова, по одному з мажоритарних округів якого колишній регіонал знову потрапив у парламент. І в справі проти Святаша переніс судове засідання на невизначений термін через телефонного повідомлення про замінування приміщення суду, яке згодом виявилося хибним.

Подлуцький попередив, що даний судовий конфлікт підриває міжнародний імідж України, і не сприяє виділенню Україні як чергових кредитних ресурсів, так і інвестиціям у розвиток економіки.

Читайте такожУкраїна втратила 7 позицій у рейтингу економічних свобод«На даний момент в судовій системі влади нічого не змінилося. І суди продовжують діяти не об'єктивно, а в інтересах однієї із сторін за своїми особистими мотивами. В даному спорі порушені інтереси найбільшого фінансового інституту ЄС - BNP ParibasGroup і ЄБРР, які є власниками «Укрсиббанку». І дивні рішення суду ставлять під удар все інвестиційне поле держави», - каже Подлуцький.

На його думку, в даному випадку, для захисту прав іноземних інвесторів, на такі дивні рішення суду мала б негайно відреагувати Генеральна прокуратура України та Вища рада юстиції.

«Чому не реагує генпрокурор Ярема - на цю тему можна говорити окремо і довго. Але є так само і питання до Вищої ради юстиції, яка би могла оперативно проінспектувати судові рішення. Без наведення порядку в судовій системі, економіка буде страждати і далі. І ніякі іноземні інвестори не почнуть працювати в Україні», - резюмував Подлуцький.