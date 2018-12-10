У бізнес-омбудсмена та в Раді підприємців підтримали мирову Кабміну та одного з найбільших платників податків

Угода стосується врегулювання спору з Державною фіскальною службою України на загальну суму 635 млн грн.

У Раді бізнес-омбудсмена та Раді підприємців при Кабінеті Міністрів позитивно оцінюють розпорядження уряду, прийняте 5 грудня 2018 р., про підписання мирової угоди між Україною і компанією «Філіп Морріс».

Угода стосується врегулювання спору з Державною фіскальною службою України на загальну суму 635 млн грн.

«Ми вважаємо це дуже позитивним кроком. Рада бізнес-омбудсмена від початку працювала над цією справою разом з Міністерством фінансів. І від початку нам було очевидно, що ДФС неправильно трактує ситуацію», – заявила заступник бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

«Це позитивний сигнал про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Хоча і не так швидко, як хотілося. Україні потрібно посилювати захист прав інвесторів. У нас з багатьма країнами підписані відповідні угоди. Але авторитетні компанії-інвестори скаржаться в міжнародні арбітражі, що ці угоди не виконуються. Рівень легкості ведення бізнесу визначається не тільки рейтингами, але й умінням вирішувати подібні проблеми», – впевнена Коротка.

З нею згоден і голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Леонід Козаченко.

«Філіп Морріс – відома публічна компанія, яка уникає будь-яких скандалів і дуже законослухняна. І коли з'явилися дані звинувачення, компанія продемонструвала максимальну відкритість, надала державі максимум інформації, щоб переконати у відсутності будь-яких порушень. Компанія змогла довести свою правоту, і держава в даній ситуації ухвалила непросте, але абсолютно правильне рішення», – заявив Козаченко.

Водночас, за словами голови Ради підприємців, цей позитивний досвід потрібно поширювати на середній і малий бізнес, який змушений поки витрачати величезні гроші на конфлікти з державою замість можливості підписання мирових угод.

«Думаю, цього рішення уряду достатньо, щоб поставити крапку в цьому спорі. Це краще, ніж продовжувати спір у судовій площині – від цього держава тільки програє. До того ж позицію компанії підтримали і бізнес-асоціації, міжнародні організації, посольства – якби були якісь сумніви у правоті компанії, вони навряд чи підтримали б її», – упевнений Козаченко.

Своєю чергою, заступник бізнес-омбудсмена Коротка пообіцяла, що в Раді бізнес-омбудсмена продовжать відстежувати ситуацію в даній справі, а також у подібних спорах між бізнесом і державою.

Нагадаємо, у 2016 р. Державна фіскальна служба опротестувала використання компанією «Філіп Морріс Україна» в 2015-2016 рр. режиму митної переробки і зажадала доплатити 635 млн. грн. податків і штрафів, незважаючи на те, що раніше Харківська митниця дозволила компанії працювати в цьому режимі. Позиція компанії також була узгоджена з Міністерством фінансів та Департаментом організації митного контролю ДФС.

Конфлікт ДФС з «Філіп Морріс Україна» привернув увагу ряду європейських країн. Зокрема, голова Департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Бурхальтер влітку 2017 р. передав президенту України офіційний лист, в якому атака на «Філіп Морріс Україна» була названа «несправедливою, безпрецедентною та руйнівною».

Афілійовані компанії «Філіп Морріс» в Україні входять в число найбільших платників податків країни. За минулий рік вони сплатили понад 15.4 млрд. грн. податків. Зі своєї фабрики в Харківській області компанія експортує свою продукцію у шість країн світу, в т. ч. до Японії та Саудівської Аравії. В Україні компанія забезпечує понад 1300 робочих місць.