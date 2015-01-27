Нацбанк оприлюднив список банків, яким видав кредити рефінансування

«Відповідно до статті 68 Закону України "Про Національний банк України" (зі змінами) Національний банк починає обнародування інформації про надані банкам кредитах (на термін більш як 30 календарних днів) з обов'язковою вказівкою найменування банку, суми і виду кредиту, типу наданого забезпечення і дати відповідного рішення Національного банку України», - говориться в повідомленні на сайті регулятора.

Так, згідно з оприлюдненими даними, в грудні минулого року Нацбанк надав відповідні кредити на 9,207 млрд грн 27 банкам, зокрема, надав стабілізаційний кредит на 300 млн. грн «Імексбанку», до якого сьогодні було введено тимчасову адміністрацію.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Національний банк повідомив, що в рамках зміненого з початку цього року законодавства має право оприлюднити інформацію про банки, які одержали рефінансування, і найближчим часом ця процедура стане абсолютна відкритою для суспільства.

Національний банк у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив обсяг рефінансування банків у 3 рази - до 222,3 млрд грн, обсяг операцій з мобілізації ресурсів з ринку - в 5 разів, до 1,473 трлн грн.

Обсяг рефінансування банків у 2014 році став найбільшим після 169,5 млрд грн у кризовому 2008 року. Обсяг мобілізаційних операцій також став найбільшим після 270,407 млрд грн у 2013 році.

Голова НБУ Валерія Гонтарева під час виступу у Верховній Раді заявила, що левова частка кредитів рефінансування видана Нацбанком у 2008-2013 роках і досі не повернута банками.