Банк Франції знизив прогноз зростання економіки через вуличні протести

Прогноз зростання ВВП країни знижений у жовтні-грудні до 0,2 з 0,4% в квартальному вираженні.

Зростання ВВП Франції сповільниться в четвертому кварталі 2018 року через вуличні протести проти політики влади, що вдарили по діловій активності, повідомив у понеділок французький Центробанк.

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Банк Франції знизив прогноз зростання ВВП країни в жовтні-грудні до 0,2 з 0,4% в квартальному вираженні. У третьому кварталі ВВП зріс на 0,4 відсотка, повідомляє Рейтер.

Топ-менеджери компаній, опитані в рамках щомісячного дослідження Центробанку про стан ділового клімату, сказали, що протести вдарили по ланцюгах поставок і роздрібних продажів, посиливши тиск на ділову активність у листопаді.

Федерація французьких ритейлерів повідомила, що сектор втратив через протести близько 1 мільярда євро виручки.

Спочатку учасники протестів, що почалися 17 листопада, висловлювали невдоволення щодо збільшення витрат населення через введені владою додаткові податки на дизельне пальне, які президент Франції Емманюель Макрон назвав необхідними для боротьби зі зміною клімату та захисту довкілля.

Однак пізніше вони переросли в масштабніші демонстрації проти політики президента. Уряд Франції в результаті виключив статтю про підвищення паливного податку з проекту бюджету на 2019 рік.

До початку демонстрацій економісти прогнозували прискорення зростання ВВП Франції в другому півріччі 2018 року на тлі зниження податків, покликаного підвищити купівельну спроможність і витрати населення.