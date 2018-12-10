Майже максимум за 4 роки: українці в листопаді купили в банках валюти на $1 мільярд

Купівля валюти населенням через банківську систему за місяць перевищила її продаж на 90,5 млн дол.

Українці в листопаді 2018 року купили через банківську систему 1,009 млрд дол. готівкової іноземної валюти, наблизившись до освоєного в серпні показника максимальної купівлі валюти через банківську систему з початку 2015 року в розмірі 1,045 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з урахуванням обсягів продажу валюти в розмірі 918,2 млн дол., купівля валюти населенням через банківську систему за місяць перевищила її продаж на 90,5 млн дол.

Раніше, два місяці поспіль, продаж валюти населенням через банки перевищував її купівлю – на 215,4 млн дол. у вересні і на 141,7 млн дол. у жовтні.

Згідно з даними НБУ, з початку року продаж валюти населенням через банки залишається вище її купівлі на 1,591 млрд дол.

Довідка УНІАН. Чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році становив 2,4 млрд дол.