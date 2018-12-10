Порошенко затвердив зміни до Податкового кодексу

Згідно картці законопроекту, документ 10 грудня повернуто з підписом від президента.

Президент Петро Порошенко підписав законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

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Про це йдеться на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Згідно картці законопроекту, документ 10 грудня повернуто з підписом від президента.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, уточнюючі порядок адміністрування і підвищення ставок низки податків і зборів для балансування державного бюджету.

За прийняття відповідних змін до Податкового кодексу та інші законодавчі акти (законопроект 9260) у другому читанні та загалом з урахуванням пропозицій Комітету з питань податкової та митної політики та озвучених під стенограму поправок проголосували 236 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно пояснювальній записці до документа, він передбачає підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції.

Також передбачено підвищення з 1 січня 2019 року ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023 року.

Крім того, передбачається підвищення ставки ренти за користування надрами для видобування нафти та конденсату на 2 п. п., залізної руди - на 0,8 в. п. за спеціальне використання лісових ресурсів - на 50%.

Законом також запроваджується оподаткування податком на додану вартість для посилок в Україну сумарною вартістю більше еквівалента 100 євро для одного одержувача від одного відправника. Для цієї норми встановлюється перехідний період з 1 січня по 30 червня 2019 року, протягом якого податком буде обкладатися товар вартістю більше еквівалента 150 євро.

За розрахунками Міністерства фінансів, прийняття зазначеного закону дозволить збільшити надходження до зведеного бюджету (в умовах 2019 року) в обсязі 6,3 мільярда гривень, з них до державного бюджету – 5,9 мільярда гривень.