Експерти вважають, що відключення від SWIFT ізолює всю Росію: "це досить важке покарання"

Після загострення ситуації на Донбасі, зокрема обстрілу проросійськими бойовиками зупинки у Донецьку, автобуса в Волновасі та Маріуполя, ряд світових лідерів виступив за посилення санкцій проти Росії та навіть за введення нових, пише ТСН.ua.

Серед ймовірних санкцій, які згідно з резолюцією Європарламенту, можуть бути введені щодо Росії у випадку, якщо вона не припинить військові дії на території України і не перекриє канал підтримки бойовиків, є також загроза відключити її від банківської системи платежів SWIFT.

Віце-президент Європарламенту Ришард Чарнецький назвав такі санкції "хворобливими" для рубля і навіть навів аналогію з атомною бомбою: "Є таке прислів'я, що перевагою атомної зброї є не те, що її можна використовувати, а те, що нею можна погрожувати".

Журналісти поцікавилися в економістів, чи дійсно відключення Росії від SWIFT загрожує їй такими катастрофічними наслідками і чи зважиться на ці заходи сам Євросоюз.

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"SWIFT - це система розрахунків у банківській системі у всьому світі. Це стара система, яка давно вже створена, базова платформа, на якій проводяться будь-які розрахунки між банками. Тому відключення від цієї системи означає неможливість проведення жодних зовнішніх розрахунків", - розповів виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, економіст Олег Устенко.

Він зазначає, що всередині країни можна буде проводити платежі, а за межами країни - просто неможливо.

"Тут немає альтернативи. Альтернатива, за аналогією з країнами, які колись входили в таку фазу неконтрольованого дефолту, - це фактично перевезення грошей ледь не у валізах, щоб можна було здійснювати зовнішні платежі. Але це швидше з області фантастики. Я не зовсім впевнений, наскільки можливо застосування цього заходу, тому що це фактично ізолює всю Росію, а не тільки російський банківський сектор. Це рівносильне краху економіки. Це означає, що економіка не може займатися ні експортом, ні імпортом. Це повна ізоляція. Це рівносильно торговому ембарго. Тобто вона не продає, не купує, немає ні руху товарів, ні послуг, жодних розрахунків, не літають авіалінії, тому що неможливо оплатити. Я припускаю, що для населення це може загрожувати зростанням чорного ринку, він стане дорогим і криміналізується", - зазначив Устенко.

На його думку, реалізація цього сценарію здається дуже малоймовірною.

"По-перше, я не впевнений, наскільки далеко згодна йти Європа у своїх заходах. А по-друге, Європа теж може від цього постраждати. Наприклад, як їй розраховуватись за газ, як продавати свої товари? Я вже не кажу про те, що частина європейців є лобістами Росії, наприклад, банківський сектор - це взагалі серйозний лобіст (греки, банківський сектор Австрії). Мені здається, що якщо тільки [європейці] готові на колосальні жертви, то тоді це реалізований сценарій, але в реальності я думаю, що шанси на його реалізацію незначні. Це настільки крайні заходи, що швидше їх будуть притримувати якомога довше. Тобто вона [санкція] може висіти, як Дамоклів меч, але я не думаю, що її реалізують", - додав він.

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Президент Центру економічного розвитку, кандидат економічних наук Олександр Пасхавер вважає, що відключення Росії від SWIFT є досить важким покаранням.

"Якщо ви відключаєте електронну систему платежів, (а це монополіст), то ці платежі повинні йти у звичайному режимі: поштовому, телефонному. Тобто в абсолютно несучасний спосіб, це повертає на десятиліття назад. Це різко здорожує сам процес руху фінансів. І втрати дуже великі - це можуть бути десятки мільярдів операцій в день. Все зможе функціонувати, але все загальмується. Справа в тому, що швидкість відіграє важливу роль у прибутковості. А тут витрати стануть дорожчими, а прибуток меншим. Тому це досить важке покарання", - каже він.

Пасхавер наголошує, що такі обмеження, крім чисто економічних наслідків, є також висловленням презирства - це дуже символічний ворожий акт. Єдиний раз такий крок було зроблено щодо Ірану.

"І це має дуже велике значення для Росії - такий акт зневаги, акт викидання з сучасного світу. Чи піде на це Європа, я не можу сказати. Росія дуже жорстко попереджала, що вона буде це сприймати як оголошення війни. Сама загроза відчуження є образою для Росії. Якщо торгові війни сприймаються як норма, то такі фінансові війни - це вкрай принизливо", - додав Пасхавер.

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За словами керуючого партнера інвесткомпанії Capital Times Еріка Наймана, відключення від SWIFT означає для Росії припинення конвертованості рубля, тобто істотно ускладнить життя експортерам, імпортерам і банкам.

"Складніше буде отримувати експортну виручку. Буде проблематичніше та дорожче обходитися імпорт і погашення боргів, залучення нових боргів теж стане вельми скрутним. Тобто така певна блокада. Але це не повна ізоляція. Зараз всі платежі в іноземних валютах (доларах, євро) проходять через SWIFT, а це як траса - кому і як заплатити. Коли немає такої траси, це те ж саме, якщо ви з надзвукового літака пересідаєте на поштову карету. Пошта буде доходити, але набагато повільніше. Будуть використовуватися класичний "Телекс", телетайп - такі старі радянські методи", - зазначив він.

При цьому, Найман сумнівається, що європейці все ж таки введуть такі санкції - хіба що американці якось натиснуть на Європу.

Нагадаємо, 27 січня лідери країн Євросоюзу оприлюднили свою спільну заяву, в якій засудили дії і бойовиків, і Росії. Також у ЄС назвали дату, коли можуть вдарити новими санкціями Росії. Так, посилення заходів може відбутися за два тижні - 12 лютого.