Україна і Китай продовжили угоду про валютний своп на $2,2 мільярда

Доступ до коштів, отриманих за договором, сприятиме торгівлі між Україною і Китаєм у юанях.

Національний банк України та Народний банк Китаю відновили ще на три роки двосторонній договір про валютний своп з максимальною сумою лінії на рівні 15 млрд юанів або 62 мільярди гривень, що еквівалентно 2,2 млрд дол. США за офіційним курсом НБУ.

Читайте такожСтало відомо, коли МВФ проведе засідання ради директорів щодо кредиту Україні

Як повідомляється на сайті Нацбанку, відповідний договір підписали голови центробанків України і Китаю в Пекіні (Китайська Народна Республіка).

«Китай - це другий найбільший торговий партнер України за товарообігом, а роль юаня в міжнародній торгівлі зростає. Доступ до коштів, отриманих за договором, сприятиме здійсненню торгівлі між Україною і Китаєм в юанях. Договір сприятиме подальшому економічному співробітництву між двома країнами», - прокоментував підписання угоди голова Нацбанку України Яків Смолій.

Довідка УНІАН. У травні 2015 року Україна і Китай продовжили на 3 роки двосторонню угоду про валютний своп на суму до 54 млрд грн і 15 млрд китайських юанів (близько 2,4 млрд дол.). Угода набула чинності в червні 2015 року і припила свою дію в червні 2018 року.