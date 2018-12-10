Екс-керівника банку «Петрокоммерц-Україна» підозрюють у зловживаннях на 8 мільйонів

Посадовець без обов’язкової згоди членів наглядової ради, ігноруючи заборону умов кредитування, ухвалив рішення про видачу ПрАТ «Донецьксталь» багатомільйонного кредиту.

Екс-голову правління ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» підозрюють у зловживаннях, які завдали фінансовій установі 8 млн гривень збитків. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

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Слідчі в рамках досудового розслідування встановили, що посадовець банку з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах сторонніх підприємств одноосібно, без обов’язкової згоди членів наглядової ради, ігноруючи заборону умов кредитування, ухвалив рішення про видачу ПрАТ «Донецьксталь» багатомільйонного кредиту.

Таке зловживання повноваженнями завдало банківській установі збитків на суму 8 млн гривень.

На сьогодні екс-посадовцю банку інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Довідка УНІАН. Банк «Петрокоммерц-Україна» працює на ринку України з 1996 року і був невеликою фінустановою за обсягом активів. Основним акціонером банку до проведення сумнівної операції з його акціями у березні 2015 року був російський банк «Петрокоммерц», якому належало 96,48% акцій українського банку.

На момент визнання банку «Петрокоммерц-Україна» неплатоспроможним у березні 2016 року Національний банк визначив власниками істотної участі в банку Івана Шехавцова і Олексія Крупія.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив процедуру ліквідації банку «Петрокоммерц-Україна» на один рік - до 21 квітня 2019 року включно. На цей же період продовжені повноваження ліквідатора банку Олександра Гулея.