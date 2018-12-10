Українська платіжна система та UnionPay випустять спільні картки

Картки поєднають платіжні технології та логотипи двох платіжних систем і будуть прийматися платіжної інфраструктури цих систем.

Національна платіжна система України "Простір" та найбільша міжнародна платіжна система в світі за кількістю випущених карток UnionPay International уклали договір про емісію кобейджінгових карток.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, ці карти поєднають платіжні технології та логотипи двох платіжних систем і будуть прийматися платіжною інфраструктурою цих систем.

Зазначається, що завдяки широкій глобальній мережі прийому карт UnionPay користувачі нових карт під брендами "Простір" та UnionPay отримають можливість оплачувати товари і послуги, а також знімати кошти в банкоматах практично в усьому світі.

У НБУ нагадали, що в листопаді цього року UnionPay вийшла на український ринок і стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

Також повідомляється, що даний проект став першим в історії української національної платіжної системи, і угода не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін, а емісія карток почнеться після досягнення домовленостей із зацікавленими банками-емітентами.

Довідка УНІАН. UnionPay International - дочірня компанія China UnionPay. У партнерстві з більш ніж 2000 фінансовими інститутами по всьому світу вона дає можливість використовувати картки для оплати товарів, послуг і зняття готівки в 171 країні і регіонах світу. Емісія карт UnionPay здійснюється в 51 країні та регіонах світу.