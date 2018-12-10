Акціонер Альфа-Банку спростував чутки про продаж одного з банків групи - ЗМІ

Чутки про можливий продаж "Альфа-банку" (Росія) державному російському ВТБ несподівано виникли влітку 2018 року.

У міжнародній холдингової компанії ABH Holdings, в яку входять "Альфа-Банк" (Україна) і Укрсоцбанк, виключили можливість продажу одного з банків групи.

Про це повідомляє "Апострофу" з посиланням на ексклюзивний коментарі акціонер і член наглядової ради "Альфа-Банку" (Україна), голова ради директорів групи ABH Holdings Петро Авен.

"Ми не одержували ніяких пропозицій про продаж "Альфа-Банку" (Росія). Тому немає підстав говорити про можливий продаж ні російського банку, ні інших активів групи. Ми продовжуємо працювати на всіх ринках присутності, і скрізь прибутковий бізнес", - сказав він.

Чутки про можливий продаж "Альфа-банку" (Росія) державному російському ВТБ несподівано виникли влітку 2018 року. Основною причиною їх появи став перехід на керівну посаду в російський "Альфа-Банк" одного з менеджерів ВТБ Володимира Верхошинского, пише Апостроф.

Обидва російських банки спростовували чутки в інтерв'ю провідним ЗМІ. Зокрема, глава ВТБ Банку (Росія) Андрій Костін на початку грудня заявив агентству Reuters: "Ми купувати банк "Альфа" не будемо, по ряду причин. По-перше, у нас немає сьогодні таких апетитів. Це дуже велика покупка, у нас немає ні капіталу, так і загалом немає такого завдання".

Таким чином, клієнтам і вкладникам українського "Альфа-Банку" турбуватися немає про що, робить висновок автор публікації на «Апострофі».