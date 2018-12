Київ візьме участь у міжнародних конкурсах з інвестиційної привабливості – КМДА

Оцінюватиметься привабливість Києва як інвестиційного простору з точки зору розвитку бізнесу та регулювання, інноваційної активності та людського капіталу.

Київ подав заявки на участь у впливових міжнародних інвестиційних рейтингах у 2019 році. Із цією метою на розгляд укладачів щорічних інвестиційних рейтингів направлено заявки, довідкову та статистичну інформацію про столицю для включення Києва до переліку міст, які оцінюються з точки зору інвестиційної привабливості. Пріоритетними для участі у 2019 році визначено CEE Investment Report та Global Cities report – щорічні звіти, які укладаються авторитетними міжнародними консалтинговими компаніями.

Про це повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Оцінюватиметься привабливість міста Києва як інвестиційного простору з точки зору розвитку бізнесу та регулювання, інноваційної активності, людського капіталу.

CEE Investment Report – щорічний звіт, створюваний групою укладачів – представниками міжнародних консалтингових компаній PwC, CBRE, Dentons та Skanska Group – провідною світовою групою проектного розвитку та будівництва. Рейтинг порівнює міста Центральної і Східної Європи щодо привабливості інвестицій у нерухомість. У звіті також розглядається привабливість міст регіону щодо розвитку бізнесу та регулювання, залучення капіталу.

Global Cities Report відображає оцінку ділової активності у містах. Він був створений більше 10 років тому провідними науковцями та бізнес-консультантами і з тих пір є щорічним рейтингом. Місто Київ прагне бути включеним до Global Cities Outlook, що є складовою частиною глобального щорічного звіту та оцінює середню і довгострокову інвестиційну привабливість міст, виходячи з їхньої заможності, стану міської економіки, інноваційної активності, якості міського управління та сприяння бізнесу.

«Присутність Києва у рейтингах серед найвпливовіших та найпривабливіших міст світу – це вагомий аргумент для міжнародного бізнесу у прийнятті рішень щодо початку своєї діяльності в українській столиці. Тому сьогодні наша робота зосереджена на збереженні та покращенні лідерських позицій Києва з точки зору інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності», – повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник.

Нагадаємо, у березні 2018 року за результатами конкурсу видання Foreign Direct Investment Magazine (fDi) (Published by The Financial Times Ltd.) «Європейські міста і регіони майбутнього 2018/2019» Київ увійшов у трійку лідерів у номінації «Найкращі європейські міста майбутнього з точки зору рентабельності» та опинився у десятці найкращих європейських міст майбутнього за стратегією залучення прямих іноземних інвестицій.