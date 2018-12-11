Кабінет Міністрів підтвердив реальні кроки щодо поліпшення бізнес-клімату України - "Філіп Морріс Україна"

Компанія «Філіп Морріс Україна» високо оцінила рішення уряду про підписання мирової угоди.

Кабінет Міністрів України затвердив проект мирової угоди між тютюновою компанією «Філіп Морріс» і Україною.

Мирова угода передбачає скасування Державною фіскальною службою податкових повідомлень-рішень на загальну суму 635,3 млн. грн.

Відповідне розпорядження прийняте на засіданні Кабміну 5 грудня 2018 року за № 946-р.

За розпорядженням уряду, угода має забезпечити мирне врегулювання інвестиційного спору. Це дозволить запобігти подачі позову до міжнародного інвестиційного арбітражу проти України, уникнути значних витрат з держбюджету в ході арбітражу, а також продемонструвати іноземним інвесторам дотримання урядом зобов'язань щодо захисту іноземних інвестицій.

Мирова угода буде підписана між компаніями "Філіп Морріс Інтернешнл Інк.", "Філіп Морріс Глобал Брендс Інк." (Обидві - США), "Філіп Морріс Брендс Сарл" (Швейцарія), ПрАТ "Філіп Морріс Україна" і Україною.

В. о. глави ДФС Олександр Власов уповноважений на підписання мирової угоди, а ДФС - на її виконання після підписання.

У той же час ДФС України, а також їх територіальні органи зобов'язуються виконати умови мирової угоди.

Компанія «Філіп Морріс Україна» високо оцінила рішення уряду про підписання мирової угоди.

- Виконання даної угоди продемонструє партнерам України та іноземним інвесторам, що уряд України дотримується зобов'язань щодо стимулювання і захисту іноземних інвестицій, - заявив генеральний директор «Філіп Морріс Україна» Міхаліс Александракіс.

За його словами, такі кроки України свідчать про реальні наміри уряду України створити сприятливий бізнес-клімат в країні.

Як раніше повідомлялося, «Філіп Морріс Україна» в березні 2015 року звернулася і отримала від Харківської митниці дозвіл на використання режиму переробки на митній території України з метою виробництва сигарет і супровідної продукції і їх подальшого реекспорту з 1 квітня 2015 року до 31 березня 2016 року.

В рамках цього режиму компанія отримала право на умовне звільнення від української ввізного мита та інших податків на імпорт на матеріали для переробки за умовами реекспорту.

Але після того, як "Філіп Морріс Україна" вже здійснила операції з переробки та реекспорту, Головне управління ДФС у Харківській області 14 червня 2016 р. прийняло податкові повідомлення-рішення, якими були визначені суми грошових зобов'язань про сплату "Філіп Морріс Україна" ввізного мита , додаткового імпортного збору і ПДВ на імпорт матеріалів, а також штрафні санкції на загальну суму 635,3 млн грн.

«Філіп Морріс Україна» розцінила дії ДФС як тиск на компанію. Після цього сторони вступили в судову тяжбу.

«Філіп Морріс» - один з найбільших світових виробників тютюнових виробів. Випускає сигарети на понад 50 фабриках, продає їх у 180 країнах.

В Україні інвестор працює більше 20 років. Виробляє продукцію на фабриці в Харківській області. Загальний обсяг інвестицій компанії у виробничі потужності в Україні перевищив 348 млн. доларів. З України компанія експортує свою продукцію до Грузії, Вірменії, Молдови, Японії, Албанії та Саудівської Аравії.