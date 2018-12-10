У вівторок в Україні подешевшає долар, але подорожчає євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2777,6824 (10 грудня – 2782,4246)
100 EUR – 3173,5021 (10 грудня – 3163,8950)
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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 10 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України закриття торгів встановилися на рівні 27,72/27,74 гривні/долар.
Поточні котирування на 6 копійок вище за рівень закриття попередніх торгів.
Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,62/31,64 гривні/євро.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,7828 гривні/долар.