Зростання цін в Україні у листопаді прискорилося до 10%

Найбільше подорожчали газ, хліб, паливо та автотранспорт.

Інфляція в Україні в листопаді 2018 року в річному вираженні - порівняно з листопадом 2017 року становить 10%, прискорившись з 9,5% в річному вираженні місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, зростання цін у листопаді до попереднього місяця становить 1,4% після зростання на 1,7% у жовтні до вересня.

З початку року порівняно з груднем 2017 року ціни зросли на 8,9%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін в річному вираженні зафіксоване на автодорожній пасажирський транспорт – 29%, утримання будинків і прибудинкових територій – на 23,2%, природний газ – 22,9%, хліб – 21,8%, пальне і мастила – 19%.

Зниження цін в річному вираженні зафіксоване на фрукти (14,8%), цукор (11,8%), яйця (2,3%).

Також повідомляється, що базова інфляція в Україні в листопаді становила 8,9% в річному вираженні, 1,1% - до попереднього місяця, 8,1% - з початку року.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в жовтні 2018 року в річному вираженні порівняно з жовтнем 2017 року становила 9,5%, прискорившись з 8,9% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує інфляцію на кінець 2018 року на рівні 10,1%, уряд - 9%.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк очікують інфляцію в Україні в поточному році на рівні 9% і 10% відповідно.