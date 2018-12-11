Інфляція у Венесуелі досягла 1 300 000%

При цьому темпи зростання інфляції поступово знижуються.

Інфляція у Венесуелі до кінця листопада досягла 1 300 000% у річному обчисленні.

Про це йдеться в заяві парламенту країни, передає РБК з посиланням на Reuters.

При цьому темпи зростання інфляції поступово знижуються - у вересні вона зросла на 228%, у жовтні - на 148% і 144% у листопаді.

Reuters зазначає, що уряд Венесуели не публікує даних про економіку країни, і повідомляє про них тільки парламент.

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Джерела агентства повідомляють, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) вимагає від влади надати дані про економіку. У липні МВФ попередив Венесуелу, що якщо влада не змінить фінансову політику, інфляція до кінця року може досягти 1 000 000%.

Вже у жовтні МВФ зазначив, що рівень інфляції у Венесуелі може досягти в 2019 році 10 000 000%, ВВП країни скоротиться на 5%, а темпи економічного зростання знизяться на 18%.

У серпні національна валюта країни девальвувала до долара на 96%, при цьому мінімальну зарплату у Венесуелі тоді підняли в 60 разів - з $0,5 до $30 в місяць.