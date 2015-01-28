Антикризовий план РФ урізаний і буде діяти лише до березня

Антикризовий план уряду РФ урізаний на невизначену суму і буде діяти лише до березня, повідомляє газета "Комерсант" з посиланням на проект постанови уряду.

Напередодні прес-секретар російського прем'єра Наталія Тімакова повідомила, що Дмитро Медведєв підписав розпорядження, яке містить основні пункти антикризового плану уряду, повний текст документа буде опублікований на сайті уряду в середу. Раніше проект обговорювався з міністрами і керівництвом ЦБ на нараді у президента Володимира Путіна.

Як пише газета, проект постанови доопрацьовувався протягом дня в апараті уряду, однак правки були технічними.

Документ має дуже короткостроковий характер і майже не виходить за межі першого кварталу 2015 року. До того ж Мінфіну в проекті постанови зазначено до 29 січня остаточно визначити обсяги бюджетного фінансування плану на перший квартал, пише видання. Раніше міністр фінансів Антон Силуанов заявляв, що владою затверджений план на рік.

На нараду до президента 26 січня виносився проект, що передбачає сукупні витрати в 2,375 трильйона рублів (у тому числі 1 трлн рублів - з доходів бюджету 2014 року на докапіталізацію банків), з них близько 300 млрд рублів - нові витрати федерального бюджету, 550 млрд рублів - кошти ФНБ, 160 млрд рублів - емісія держборгу, решта - держгарантії і бюджетні кредити регіонам.

Але в новому плані на вимогу Мінфіну більшість сум або взагалі не визначено, або визначено річною "стелею".

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Раніше Силуанов заявляв, що антикризові прямі витрати федерального бюджету на цей рік передбачається укласти в обсяг діючого антикризового фонду - у 170 млрд рублів. Таким чином, за збереження тих же пропорцій з інших джерел фінансування, в тому числі ФНБ, план на 2015 рік може коштувати вдвічі менше - близько 700 млрд рублів, робить висновок видання.

У II кварталі 2015 року грошей на такі антикризові заходи уряду буде більше, ніж зараз, відзначає "Комерсант". Проект постанови містить зобов'язання скоротити "більшість категорій витрат" на 10% в 2015 році. Проте в реальному вираженні з урахуванням ряду факторів скорочення обсягів державних програм на 2015 рік може становити близько 25%, а вивільнена сума - гранично 2 трлн рублів, вважає видання.