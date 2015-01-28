Російський рубль продовжує зниження

Курс долара до рубля на Московській біржі на відкритті торгів у середу зріс в порівнянні з рівнем закриття вчорашніх торгів на 29 копійок і становив 67,11 рубля (станом на 10:05 мск), повідомляє ТАСС.

Курс євро піднявся на 25 копійок до 76,2 рубля.

Індекс ММВБ зріс на 0,8% до 1686,71 пункту.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок ціни на нафту знижуються за рахунок зміцнення долара на торгах в Азії і значного підвищення запасів нафти в США.