Російський рубль продовжує зниження
09:31, 28 січня 2015Фінанси
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Курс долара на відкритті торгів зріс до 67,11 рубля, євро - до 76,2 руб.
REUTERS
Курс долара до рубля на Московській біржі на відкритті торгів у середу зріс в порівнянні з рівнем закриття вчорашніх торгів на 29 копійок і становив 67,11 рубля (станом на 10:05 мск), повідомляє ТАСС.
Курс євро піднявся на 25 копійок до 76,2 рубля.
Індекс ММВБ зріс на 0,8% до 1686,71 пункту.
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок ціни на нафту знижуються за рахунок зміцнення долара на торгах в Азії і значного підвищення запасів нафти в США.
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