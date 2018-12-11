У 2019 році початкові школи отримають ще 1 мільярд гривень на обладнання — Міносвіти
На 2019 рік передбачили ще один мільярд гривень, який мають використати на обладнання нової початкової школи.
Про це заявила міністерка освіти Лілія Гриневич, передає прес-служба Міносвіти.
«Очевидно, що ми не залишимо вчителів напризволяще, також поводитиметься підвищення кваліфікації. Зараз для нас надзвичайно важливо отримати зворотній зв‘язок від педагогів і дещо переглянути перелік рекомендованого для закупівлі обладнання», — сказала Гриневич.
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За словами міністерки, у 2019-му Міністерство освіти намагатиметься раніше спрямувати гроші в регіони, аби їх швидше використовували на потрібні закупівлі для школи.
Водночас тренери з Нової української школи зауважили, що в перший рік роботи Нової української школи на місцях було багато невизначеності щодо того, на що витрачати виділені гроші.
«Школи у Львові самі вирішували, що закуповувати. Було очевидно, що трохи не звикли до такої кількості грошей та можливостей. Просто розгубилися. Окрім цього на школи гроші прийшли тільки в липні (Уряд виділив кошти на місця у квітні - ред.) і було мало часу, щоб все зробити. Думаємо, що наступний рік піде краще», – сказала Анна Байовська, директор львівської школи «Дивосвіт», тренер НУШ.
Раніше міністерка освіти пояснила, що входить до нового освітнього простору: столи та парти, дошки, стенди, настільні ігри, полички для зберігання робіт дітей, куточок для дослідів, килим для сидіння, крісла-пуфи, бібліотека та стіл, стілець, комп'ютер, шафи для вчителя.
Нова українська школа – це назва реформи загальної середньої освіти, яку реалізовує Міністерство освіти і науки України. Першокласники, які пішли до школи 1 вересня 2018 року, навчаються за новою системою.