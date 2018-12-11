У 2019 році початкові школи отримають ще 1 мільярд гривень на обладнання — Міносвіти

Зазначається, що у 2019-му Міністерство освіти намагатиметься раніше спрямувати гроші в регіони, аби їх швидше використовували на потрібні закупівлі для школи.

На 2019 рік передбачили ще один мільярд гривень, який мають використати на обладнання нової початкової школи.

Про це заявила міністерка освіти Лілія Гриневич, передає прес-служба Міносвіти.

«Очевидно, що ми не залишимо вчителів напризволяще, також поводитиметься підвищення кваліфікації. Зараз для нас надзвичайно важливо отримати зворотній зв‘язок від педагогів і дещо переглянути перелік рекомендованого для закупівлі обладнання», — сказала Гриневич.

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За словами міністерки, у 2019-му Міністерство освіти намагатиметься раніше спрямувати гроші в регіони, аби їх швидше використовували на потрібні закупівлі для школи.

Водночас тренери з Нової української школи зауважили, що в перший рік роботи Нової української школи на місцях було багато невизначеності щодо того, на що витрачати виділені гроші.

«Школи у Львові самі вирішували, що закуповувати. Було очевидно, що трохи не звикли до такої кількості грошей та можливостей. Просто розгубилися. Окрім цього на школи гроші прийшли тільки в липні (Уряд виділив кошти на місця у квітні - ред.) і було мало часу, щоб все зробити. Думаємо, що наступний рік піде краще», – сказала Анна Байовська, директор львівської школи «Дивосвіт», тренер НУШ.

Раніше міністерка освіти пояснила, що входить до нового освітнього простору: столи та парти, дошки, стенди, настільні ігри, полички для зберігання робіт дітей, куточок для дослідів, килим для сидіння, крісла-пуфи, бібліотека та стіл, стілець, комп'ютер, шафи для вчителя.

Нова українська школа – це назва реформи загальної середньої освіти, яку реалізовує Міністерство освіти і науки України. Першокласники, які пішли до школи 1 вересня 2018 року, навчаються за новою системою.