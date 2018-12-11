Поступки Макрона "жовтим жилетам" обійдуться бюджету Франції у 8-10 мільярдів євро

Президент Франції у відповідь на протести пообіцяв підняти мінімальну зарплатню та знизити податки.

Виконання економічних заходів, запропонованих президентом Франції Еммануелем Макроном після масштабних протестів "жовтих жилетів", коштуватимуть державі 8-10 мільярдів євро.

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Про це заявив держсекретар Франції Олів'є Дюссо, який курирує бюджетну політику уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Це від 8 до 10 мільярдів євро, ми зараз в процесі уточнення, щоб зрозуміти, як ми будемо фінансувати намічені заходи", - сказав Дюссо.

Він додав, що у вівторок прем'єр-міністр уточнить умови і список необхідних дій. "Роль президента Республіки в тому, щоб визначити курс, а вже здійснювати його буде уряд", - додав Дюссо.

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на протести "жовтих жилетів" президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв підняти мінімальну зарплатню на 100 євро й зменшити податки.