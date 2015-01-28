Україна і США підписали декларацію про кредитні гарантії на $2 млрд

Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів обсягом 2 млрд дол., повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Сьогодні ми зі Сполученими Штатами Америки підписали декларацію про співпрацю у сфері надання кредитних гарантій, - сказала вона. – Уряд США надає Україні кредитні гарантії обсягом 2 млрд дол. Це дозволить Україні активніше запроваджувати вже розпочаті реформи і залучати міжнародну фінансову підтримку на більш сприятливих умовах. Ми дякуємо уряду США за підтримку України, особливо у такий непростий час. І ми високо цінуємо такий крок наших американських партнерів».

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У свою чергу, міністр фінансів США Джейкоб Лью, який також зробив заяву для журналістів щодо підписання декларації про кредитні гарантії, підкреслив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектора, покращення ділового клімату.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Конгрес і Сенат США ухвалили рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Рішення було оформлено окремим законом, який потім підписав президент США Барак Обама. У травні 2014 року Україна заявила про намір випустити п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США відповідно до Угоди про гарантію запозичень між Україною і США.