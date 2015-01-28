США готові збільшити допомогу Україні до $3 млрд, але за умови реформ

Уряд Сполучених Штатів Америки готовий збільшити пакет надаваних Україні кредитних гарантій на 1 млрд дол. - до 3 млрд дол. у разі проведення реформ в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр фінансів США Джейкоб Лью сьогодні в Києві.

«Нинішній уряд України є найбільш реформаторським за всю історію країни. Ми бачимо кроки з подолання корупції, поліпшення бізнес-клімату та захисту найбільш вразливих верств населення. І в цих вкрай складних умовах уряд намагається досягти макроекономічної стабільності, - сказав Лью. - Дуже важливо, щоб уряд продовжував такий курс і важливо продовжити підтримку України. Разом зі Світовим банком, МВФ, ЄС та іншими партнерами ми в 2014 році надали необхідну допомогу і готові й далі це робити. Уряд продовжує шлях реформ, і ці зусилля заслуговують підтримки. У цьому зв'язку ми запропонуємо Конгресу США виділити Україні додатково 1 млрд дол. і загальний пакет підтримки становитиме 3 млрд дол. у разі, якщо уряд України продовжить реалізовувати реформи».

За словами Лью, перший транш кредитних гарантій в обсязі 1 млрд дол. буде надано вже в першому півріччі 2015 року. Кошти, залучені під гарантії уряду США, будуть спрямовані на фінансування соціальних проектів і захист найбільш вразливих верств населення, а також на вирівнювання фінансових дисбалансів. «Крім того, ми очікуємо від уряду подальших кроків з подолання корупції, реформування енергосектору, поліпшення ділового клімату», - сказав Лью, додавши, що США були і залишаються відданим партнером України в справі побудови сильної держави.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Конгрес і Сенат США ухвалили рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Рішення було оформлено окремим законом, який потім підписав президент США Барак Обама. У травні 2014 року Україна заявила про намір випустити п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США згідно з Угодою про гарантії запозичень між Україною та США.

У січні 2015 року Мінфін США заявив про намір надати Україні пакет фінансової допомоги у вигляді кредитних гарантій в обсязі 2 млрд дол. Рішення Мінфіну США було озвучено слідом за рішенням Єврокомісії виділити Україні пакет фінансової допомоги в 2015 році в обсязі 1,8 млрд євро. Крім того, рішення про фінансову підтримку Україні в обсязі 300 млн дол. прийняв уряд Японії.