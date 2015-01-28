В Україні почав діяти 2-річний мораторій на розподіл прибутку банками

В Україні з сьогоднішнього дня, 28 січня, діє мораторій на розподіл чистого прибутку банками, окрім збільшення статутного капіталу та формування резервного фонду, а також на викуп банками розміщених ними акцій.

Про це йдеться в законі про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» від 28 січня 2015 року.

«На час дії цього закону вводиться мораторій на: розподіл чистого прибутку банку (нарахування, виплати дивідендів, зокрема за привілейованими акціями), крім розподілу чистого прибутку для збільшення статутного капіталу банку та формування резервного фонду, сплати до державного бюджету України дивідендів банками з державною часткою в розмірі, пропорційному державній частці в їх статутних капіталах; викуп банком розміщених ним акцій», - йдеться в документі.

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