Юань став п'ятою за популярністю світовою валютою - SWIFT

Китайський юань став п'ятою за популярністю валютою в світі, повідомляє в середу агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на дані співтовариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT.

Як пише Прайм, за даними SWIFT, в грудні минулого року за частотою використання юань обігнав канадський і австралійський долари і вийшов на п'яту позицію після долара США, євро, британського фунта і японської ієни. За даними агентства, в грудні кількість платежів в юанях досягла нового максимуму в 2,17 %.

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Ці зміни, за словами Віма Раймакерса, який відповідає за банківські ринки в SWIFT, є "важливою віхою". Він також підтвердив, що становище юаня почало зміщуватися з позиції валюти, яка розвивається, в бік "звичайної".

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У даний час Пекін поступово послаблює контроль своєї національної валюти і підтримує її використання за кордоном, аби збільшити роль китайських компаній у світовій економіці.