Антикорупційний суд стане гарантом захисту інвестицій в Україні – Гройсман

За словами прем'єра, для нього захист інвесторів є пріоритетом.

Запуск роботи в Україні антикорупційного суду стане гарантом захисту інвесторів у нашій країні - як внутрішніх, так і зовнішніх.

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Про це під час конференції "Нова індустріалізація: спільні дії уряду і бізнесу" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Найголовніше, що впливає на захист інвестицій, це справедлива судова система. Я вважаю, що поява в Україні наступного року незалежного антикорупційного суду буде хорошим запобіжником і гарантом захисту інвестицій", - сказав він.

За словами прем'єра, для нього захист інвесторів є пріоритетом, оскільки він упевнений, що в разі успішного розвитку різного бізнесу буде більше бажаючих вкласти кошти в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня цього року прийняла президентський закон про Вищу антикорупційному суді (№7440).